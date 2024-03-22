Инспектор бундесвера против замораживания войны в Украине

По словам высокопоставленного немецкого военного, вряд ли в мире найдется замороженный конфликт, который не разгорелся бы вновь. Кроме того, напомнил Бройер, "замораживание войны предполагает согласие с этим обеих сторон".

Идею заморозить войну выдвинул Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), лидер парламентской фракции входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ). "Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как заморозить войну, а впоследствии и закончить?", - заявил он в ходе дебатов в бундестаге по поводу предложения парламентской группы ХДС/ХСС о поставках крылатых ракет TAURUS в Украину. Эти слова вызвали большой политический резонанс в Германии.