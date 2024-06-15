„Иноагентами“ объявлены комик Поперечный и журналист Кучер

Министерство юстиции РФ объявило так называемыми „иностранными агентами“ комика Данилу Поперечного и журналиста Станислава Кучера, проживающего в США. Об этом заявило ведомство в пятницу, 14 июня.

Кроме того, в реестр внесены самарский политик Алексей Комелев, сотрудничавший с оппозиционным политиком Екатериной Дунцовой, финансовый уполномоченный бывшего депутата Госдумы Бориса Надеждина и создатель экологического движения „Чистый лист“ Игорь Артемьев, а также епископ баптистской церкви „Новое слово“ в Калуге Альберт Раткин, задержанный в августе 2023 года по делу о „фейках“ про ВС РФ.