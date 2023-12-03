Инфляция — 2,4%, защита прав туристов, подкуп депутатов. Евродайджест: главные события недели

Предложения Еврокомиссии нацелены на устранение пробелов в трех аспектах действующего законодательства в сфере защиты прав путешественников. Во-первых, предлагается принять меры для улучшения информирования туристов о способах возврата денег, потраченных на билеты, в том числе купленные через посредников и/или подразумевающие использование разных типов транспорта в одной поездке. Во-вторых, перевозчики и их контрагенты будут обязаны обеспечить сопровождение для маломобильных пассажиров во всех транспортных узлах, а авиакомпании обяжут предоставлять сопровождающему лицу бесплатный билет и, по возможности, место рядом с его подопечным. В-третьих, предлагается существенно изменить схему возврата средств для пакетных путешественников: контрагентов турфирм обяжут возмещать расходы организатору поездки в течение недели, чтобы у того была возможность за следующие семь дней передать деньги клиентам. Авансовые платежи за пакетные туры ограничат 25%, а требование полной оплаты можно будет предъявить путешественнику не ранее чем за месяц за выезда.