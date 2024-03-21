Индийская Reliance отказывается от поставок российской нефти

Как сообщили собеседники Reuters, руководство индийской компании, являющейся крупным импортером российской нефти марки Urals, потребовало отказаться от доставки новых партий нефти танкерами "Совкомфлота", находящегося с февраля под американскими санкциями.

Такое развитие событий еще более усложняет для России экспорт нефти, поскольку ее нефтяные компании могут столкнуться с трудностями в поиске судов для ее транспортировки, пишет агентство, также напоминая о недавней серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. Кроме того, российские компании уже испытывают трудности с платежами за экспорт нефти из-за банковских ограничений, отмечается далее.

Санкции США за войну РФ против Украины