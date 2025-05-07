Индия нанесла серию ударов по Пакистану. Пакистанские власти сообщают о восьми погибших и ответных обстрелах

„Индийские вооруженные силы начали операцию „Синдур“, нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированном Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии“, — заявила индийская армия.
Индийские власти утверждают, что ракетные удары поразили девять целей, связанных с боевиками, однако пакистанские власти это отрицают.
„Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не эскалационными по своему характеру. Ни один пакистанский военный объект не был атакован. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их поражения“, — заявила Индия.
Агентство Reuters передает слова анонимного источника в индийских военных кругах, согласно которым ракетные удары были нанесены по базам исламистских группировок.
Пакистанская армия заявила, что удары пришлись по районам с гражданским населением, а не по террористам. По ее данным, индийские самолеты запустили ракеты из своего воздушного пространства.
Пресс-служба пакистанской утверждает, что в результате индийских ударов погибли восемь человек, 35 ранены, двое числятся пропавшими без вести. Ранее представитель армии Пакистана Ахмед Шариф сказал Би-би-си, что среди погибших — двое детей.
Один из ударов, как утверждает Шариф, пришелся по мечети.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пообещал ответить Индии. „Коварный враг нанес подлый удар по пяти местам в Пакистане. Пакистан имеет полное право дать надлежащий ответ, и этот надлежащий ответ уже дается“, — заявил премьер.
Позже в ночь на среду пресс-служба пакистанской армии уточнила, что Индия нанесла 24 отдельных удара разными видами оружия по шести местам.
Представитель пакистанских военных заявил, что Исламабад „ответит в удобное для себя время и в удобном месте“.
„Все истребители наших ВВС подняты в воздух. Это позорное и трусливое нападение, которое было совершено из воздушного пространства Индии“, — заявил он.
По сообщениям с индийской стороны, пакистанская армия открыла артиллерийский огонь на линии разделения в Кашмире.
Позже в ночь на среду пресс-атташе пакистанской армии заявил, что Пакистан сбил пять индийских боевых самолетов, в том числе три французских истребителя Rafale и два советско-российских самолета, Су-30МКИ и МиГ-29. Подтверждений или опровержений с индийской стороны пока нет.
Кроме того, как утверждает пакистанская армия, она уничтожила штаб одной из индийских бригад.
Пакистан известил Совет безопасности ООН, что оставляет за собой право ответить на „неприкрытую агрессию со стороны Индии“.
Пресс-служба индийской армии утверждает, что с индийской стороны погибли три человека. Об этом она утром среды сообщила Би-би-си.
Индийские власти закрыли все учебные заведения в районах вдоль линии контроля. Пакистан тоже закрыл школы в столице, Исламабаде (он расположен недалеко от линии контроля), и других приграничных районах.
Как сообщает индийская пресса, утром среды министр обороны Индии Раджнат Сингх обсудил нанесенные по Пакистану удары с командующими сухопутными силами, авиацией и флотом.
На границе двух стран последние дни происходили перестрелки. Высказывались предположения, что Индия ответит военными ударами по Пакистану, как она это сделала после нападений боевиков в 2019-м и 2016 году.
Китай „сожалеет“, США наблюдают, Иран посредничает
В среду в Дели с посреднической миссией должен прилететь министр иностранных дел Ирана Саед Аббас Арагчи. Он планирует встретиться с президентом Дроупади Мурму и главой МИД Индии Субраманьямом Джаишанкаром.
Иран вызвался посредничать в разрешении новой фазы конфликта между Индией и Пакистаном.
В начале этой недели Арагчи посетил Исламабад и поговорил там с командующим пакистанской армией генералом Сиедом Асимом Муниром и премьер-министром Шахбазом Шарифом. Правда, согласно заявлению Тегерана, они обсуждали отношения Пакистана и Ирана.
Пресс-секретарь МИД Китая заявил, что Пекин считает решение Индии нанести удары по Пакистану достойным сожаления.
По словам пресс-секретаря, Китай „озабочен“ складывающейся ситуацией и призывает обе стороны к сдержанности.
Китай много десятилетий поддерживает союзнические отношения с Пакистаном.
Госсекретарь США Марко Рубио написал в сети Х, что он внимательно следит за ситуацией.
Посольство Индии в США объявило, что советник по национальной безопасности Аджит Доваль поговорил с Рубио и рассказал ему о действиях, предпринятых Индией.
Президент Дональд Трамп на вопрос журналистов о новом витке индо-пакистанского конфликта сказал: „Я только надеюсь, что это все очень быстро закончится“.