Индия нанесла серию ударов по Пакистану. Пакистанские власти сообщают о восьми погибших и ответных обстрелах

Агентство Reuters передает слова анонимного источника в индийских военных кругах, согласно которым ракетные удары были нанесены по базам исламистских группировок.

„Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не эскалационными по своему характеру. Ни один пакистанский военный объект не был атакован. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их поражения“, — заявила Индия.

Индийские власти утверждают, что ракетные удары поразили девять целей, связанных с боевиками, однако пакистанские власти это отрицают.

„Индийские вооруженные силы начали операцию „Синдур“, нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированном Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии“, — заявила индийская армия.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пообещал ответить Индии. „Коварный враг нанес подлый удар по пяти местам в Пакистане. Пакистан имеет полное право дать надлежащий ответ, и этот надлежащий ответ уже дается“, — заявил премьер.

Один из ударов, как утверждает Шариф, пришелся по мечети.

Пресс-служба пакистанской утверждает, что в результате индийских ударов погибли восемь человек, 35 ранены, двое числятся пропавшими без вести. Ранее представитель армии Пакистана Ахмед Шариф сказал Би-би-си, что среди погибших — двое детей.

Пакистанская армия заявила, что удары пришлись по районам с гражданским населением, а не по террористам. По ее данным, индийские самолеты запустили ракеты из своего воздушного пространства.

Позже в ночь на среду пресс-служба пакистанской армии уточнила, что Индия нанесла 24 отдельных удара разными видами оружия по шести местам.

Представитель пакистанских военных заявил, что Исламабад „ответит в удобное для себя время и в удобном месте“.

„Все истребители наших ВВС подняты в воздух. Это позорное и трусливое нападение, которое было совершено из воздушного пространства Индии“, — заявил он.

По сообщениям с индийской стороны, пакистанская армия открыла артиллерийский огонь на линии разделения в Кашмире.