Индия и Пакистан договорились о перемирии и переговорах

Власти Индии и Пакистана договорились о прекращении огня и начале переговоров. Об этом в субботу, 10 мая, сообщили власти США, а затем подтвердили в Исламабаде и Нью-Дели.
О перемирии первыми объявили США
„После долгой ночи переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня“, - первым написал в соцсети Truth Social Дональд Трамп. Затем госсекретарь США Марко Рубио подтвердил это в соцсети Х, отметив, что Нью-Дели и Исламабад также договорились о „начале переговоров на нейтральной территории по широкому кругу вопросов“.
„Пакистан и Индия договорились о прекращении огня, которое вступает в силу немедленно“, - написал вскоре в соцсети Х глава МИД и вице-премьер Пакистана Исхак Дар. Позже в комментарии телеканалу Geo TV он рассказал, что посредниками в урегулировании также выступили Саудовская Аравия и Турция.
Представитель МИД Индии позже рассказал на пресс-брифинге, что прекращения огня удалось добиться после телефонного разговора главнокомандующих двух стран. По его словам, перемирие действует „на земле, в воздухе и на море“. Оно вступило в силу в 17:00 по индийскому времени, то есть в 13:30 по Берлину.
Взаимные обстрелы Индии и Пакистана
Утром 10 мая правительство Пакистана объявило о начале военной операции против Индии. Были атакованы индийские авиабазы и склады боеприпасов. Воздушное пространство над Пакистаном было полностью закрыто. Сейчас его вновь открыли.
Ранее Исламабад сообщил об атаке Индии на его авиабазы. Одна из них расположена недалеко от столицы. Пакистан утверждал, что большинство ракет были перехвачены системами ПВО, остальные не достигли своей цели.
9-10 мая Рубио провел переговоры с обеими сторонами конфликта и предложил им посредничество США для урегулирования конфликта.