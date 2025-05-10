Индия и Пакистан договорились о перемирии и переговорах

Власти Индии и Пакистана договорились о прекращении огня и начале переговоров. Об этом в субботу, 10 мая, сообщили власти США, а затем подтвердили в Исламабаде и Нью-Дели .

О перемирии первыми объявили США

„После долгой ночи переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня“, - первым написал в соцсети Truth Social Дональд Трамп. Затем госсекретарь США Марко Рубио подтвердил это в соцсети Х , отметив, что Нью-Дели и Исламабад также договорились о „начале переговоров на нейтральной территории по широкому кругу вопросов“.