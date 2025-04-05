Импортные пошлины США в размере 10% вступили в силу

Новые торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении импорта из почти всех стран мира, вступают в силу. С субботы, 5 апреля, действуют 10-процентные сборы на импорт в Соединенные Штаты из Австралии, Бразилии, Великобритании, Турции и других стран.
От новых таможенных пошлин освобождены стратегически важные товары, в том числе медикаменты, полупроводники, древесина и отдельные минералы. Вместе с тем в Белом доме указали, что и на эти товары могут быть введены специальные пошлины.
Вторая часть сборов вступит в силу 9 апреля
Более высокие тарифы, которые Трамп ввел в отношении импорта из ряда других стран, вступят в силу с 9 апреля. Среди прочего с этого дня будет применяться 20-процентная надбавка на импорт в США товаров и услуг из ЕС.
Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о масштабных таможенных пошлинах, после того как объявил о своих планах несколько недель назад. При этом он обвинил международных торговых партнеров США в „обмане“. В частности, он указал на значительное превышение импорта над экспортом Соединенных Штатов.
Журналисты заметили, что новые тарифы введены даже в отношении необитаемых островов на юге Индийского океана. Вместе с тем они не действуют в отношении России и Беларуси.