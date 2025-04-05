Импортные пошлины США в размере 10% вступили в силу

Новые торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении импорта из почти всех стран мира, вступают в силу. С субботы, 5 апреля, действуют 10-процентные сборы на импорт в Соединенные Штаты из Австралии, Бразилии, Великобритании, Турции и других стран.

От новых таможенных пошлин освобождены стратегически важные товары, в том числе медикаменты, полупроводники, древесина и отдельные минералы. Вместе с тем в Белом доме указали, что и на эти товары могут быть введены специальные пошлины.

Вторая часть сборов вступит в силу 9 апреля