Импичмент за импичментом. Парламент Южной Кореи хочет отстранить и.о. президента

Политический кризис в Южной Корее начался после того, как президент Юн Сок Ёль, в настоящее время отстраненный от должности, 3 декабря объявил о введении в стране военного положения. Парламент со второй попытки проголосовал за импичмент президенту, однако для завершения процесса необходимо соответствующее решение Конституционного суда.

Рассмотрение дела может занять до 6 месяцев. Если Конституционный суд подтвердит отстранение президента, в стране пройдут внеочередные выборы.

Однако в настоящее время суду не хватает трех судей. Хотя суд может продолжить работу, имея в своем составе шесть человек, чтобы восстановить Юна в должности, достаточно одного голоса.