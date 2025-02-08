Илон Маск проверит расходы Пентагона и Минобразования США

Как пишет онлайн-издание USA Today, 4 февраля представители Минобразования подтвердили, что DOGE уже начал проверку его деятельности.

Отвечая на вопрос о том, будет ли в определенных областях ограничен доступ Маска к документам, президент США указал: „Возможно, в областях с большой степенью секретности“.

„Мы собираемся перебрать все. <…> И я поручил ему (Илону Маску. - Ред.) проверить образование, проверить Пентагон, что является военной областью“, - сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп поручил Илону Маску, возглавляющему созданный недавно департамент эффективности правительства (DOGE), проверить расходы на образование и военные нужды. Об этом сам Трамп сообщил в пятницу, 7 февраля, отвечая на вопрос одной из журналисток в ходе своей совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме.

Сотрудничество Пентагона с компанией Маска SpaceX

При этом компания Илона Маска Space X состоит в деловых отношениях с Пентагоном, поскольку она имеет контракт на вывод на орбиту военных спутников. Кроме того, ракеты компании доставляют американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). SpaceX оказывает и другие услуги Минобороны США и Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

До сих пор в Белом доме подчеркивали, что в случае конфликта интересов деловые отношения между компанией Маска и правительством США будут приостановлены, напоминает агентство AFP.

Военные расходы США