Илон Маск проверит расходы Пентагона и Минобразования США

Президент США Дональд Трамп поручил Илону Маску, возглавляющему созданный недавно департамент эффективности правительства (DOGE), проверить расходы на образование и военные нужды. Об этом сам Трамп сообщил в пятницу, 7 февраля, отвечая на вопрос одной из журналисток в ходе своей совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Белом доме.
„Мы собираемся перебрать все. <…> И я поручил ему (Илону Маску. - Ред.) проверить образование, проверить Пентагон, что является военной областью“, - сказал Трамп.
Отвечая на вопрос о том, будет ли в определенных областях ограничен доступ Маска к документам, президент США указал: „Возможно, в областях с большой степенью секретности“.
Как пишет онлайн-издание USA Today, 4 февраля представители Минобразования подтвердили, что DOGE уже начал проверку его деятельности.
Сотрудничество Пентагона с компанией Маска SpaceX
При этом компания Илона Маска Space X состоит в деловых отношениях с Пентагоном, поскольку она имеет контракт на вывод на орбиту военных спутников. Кроме того, ракеты компании доставляют американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). SpaceX оказывает и другие услуги Минобороны США и Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
До сих пор в Белом доме подчеркивали, что в случае конфликта интересов деловые отношения между компанией Маска и правительством США будут приостановлены, напоминает агентство AFP.
Военные расходы США
USA Today пишет со ссылкой на Центр по бюджетным и политическим приоритетам (Center on Budget and Policy Priorities), что бюджет министерства обороны США на текущий год составляет 872 млрд долларов (в пересчете: 844 млрд евро). Это соответствует 13% федерального бюджета США и представляет собой с отрывом самые высокие расходы на оборону среди всех стран мира.
Между тем 8 февраля бюджетный комитет Конгресса США выступил с инициативой увеличить бюджет Пентагона на 150 млрд долларов (145 млрд евро). „В проекте внесенного законопроекта указывается, что эти дополнительные средства нужны для поддержания боевой готовности, наращивания сил ВМС, модернизации ядерных систем и создания интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны США, с инициативой которой выступил президент Дональд Трампа, назвав ее „Железным куполом для Америки“, - уточняет агентство „Интерфакс“.