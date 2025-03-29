Илон Маск продал соцсеть X своей же компании xAI

Один из вкладчиков xAI сообщил Reuters, что Илон Маск не интересовался мнением инвесторов перед объединением. Маск сказал им лишь, что обе компании тесно сотрудничали и что объединение поспособствует более глубокой интеграции с искусственным интеллектом Grok, который разрабатывает xAI.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал владельцем Twitter в октябре 2022 года, купив соцсеть за 44 млрд долларов. Маск говорил, что хочет перестроить, по его словам, убыточную компанию. Он отмечал, что стремится создать „приложение для всего“ под названием „X“. В апреле 2023 года другая компания Маска, X Corp., поглотила Twitter. Вскоре соцсеть сменила название на X.