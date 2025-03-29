Илон Маск продал соцсеть X своей же компании xAI

Американский бизнесмен Илон Маск объявил, что его компания xAI, занимающаяся разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ), купила принадлежащую ему же соцсеть X (бывший Twitter) за 33 млрд долларов. По словам Маска, в результате сделки „стоимость xAI составит 80 млрд долларов, а X - 33 млрд долларов (45 млрд долларов за вычетом долга в 12 млрд долларов)“.
„Будущее xAI и X взаимосвязано. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислений, дистрибуции и талантов“, - добавил предприниматель.
Детали сделки неясны
Представители X и xAI не ответили на запросы журналистов, пишет агентство Reuters. Оно отметило, что многие детали сделки неясны, в частности непонятно, как будет выплачиваться компенсация инвесторам и как будут интегрированы в новую компанию руководители X.
Один из вкладчиков xAI сообщил Reuters, что Илон Маск не интересовался мнением инвесторов перед объединением. Маск сказал им лишь, что обе компании тесно сотрудничали и что объединение поспособствует более глубокой интеграции с искусственным интеллектом Grok, который разрабатывает xAI.
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал владельцем Twitter в октябре 2022 года, купив соцсеть за 44 млрд долларов. Маск говорил, что хочет перестроить, по его словам, убыточную компанию. Он отмечал, что стремится создать „приложение для всего“ под названием „X“. В апреле 2023 года другая компания Маска, X Corp., поглотила Twitter. Вскоре соцсеть сменила название на X.