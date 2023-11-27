Илон Маск летит в Израиль после обвинений в антисемитизме

Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник, 27 ноября, встретится в Иерусалиме с владельцем соцсети Х (бывший Twitter) Илоном Маском, который после череды обвинений в антисемитизме решил посетить страну, продолжающую войну с террористической группировкой ХАМАС. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на офис главы государства.

Как сообщается, в разговоре с американским предпринимателем Герцог намерен подчеркнуть "необходимость мер по борьбе с ростом антисемитизма в интернете". Ожидается, что к встрече также присоединятся члены семей некоторых заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа.

Критика в адрес Илона Маска