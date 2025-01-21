Илон Маск "кинул зигу", а потом вырезал ее из видео своего выступления

Приложив правую руку к левой груди, Маск заявил собравшимся на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, что „его сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено“ и поднял руку, вытянув ее вправо вверх под радостные вопли собравшихся. Затем он еще раз повторил этот жест.

Интересно, что американская еврейская организация по борьбе с антисемитизмом - „Антидиффамационная лига“ - не разглядела в салюте Маска ничего предосудительного. „Похоже, @elonmusk сделал неловкий жест в порыве энтузиазма, а не нацистское приветствие, но, опять же, мы понимаем, что люди на взводе“, — написала организация в соцсети Маска и попросила отнестись к миллиардеру снисходительно.