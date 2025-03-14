Но вот многочисленные z-блогеры не выражали уверенности в том, что будущий план мира принесет России победу. „Если включить холодный ум, то без русских Одессы, Харькова, Херсона, Киева эта война будет завершена даже не ничьей. Она будет завершена поражением ***** (оскорбительное обозначение украинцев), но не нашей победой“, — написал 13 февраля z-блогер Евгений Рассказов (Топаз). „Напомню, что воюем мы не с Украиной, а с глобальным Западом — тем самым, который сегодня рассыпается в комплиментах. И воюем не за „доллар по 80“ и не за то, чтобы в Москву вернулся „Старбакс““, — отмечал „Военкор Котенок“. (На эти и некоторые другие цитаты военкоров обратил внимание канал „На Zzzzzападном фронте без перемен“).