„Идти по минам“. Жители оккупированных территорий о высылке

Несмотря на угрозы, россияне не стали вывозить в Васильевку директора сельской школы Андрея. Его семья столкнулась со следующей проблемой - принудительной паспортизацией. В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, оккупированных РФ, должны до 1 июля 2024 года получить российский паспорт или стать на учет как „иностранцы“. В противном случае они могут быть депортированы.

„Еще с начала 2023 года началось нагнетание, чтобы люди как можно скорее поменяли паспорта на российские, - вспоминает Андрей. - Самым большим ударом стало то, что Балицкий (глава оккупационной администрации в Запорожской области Евгений Балицкий. - Ред.) запретил принимать в больницах людей с украинскими паспортами“. Кроме того, пенсионерам, которые получили российские паспорта, выплачивали большие пенсии, чем тем, у кого украинские документы, добавляет мужчина. „Заработная плата граждан с украинским паспортом была на 30% меньше, чем граждан с российским паспортом. Поэтому постепенно население начало брать эти паспорта“, - заключает Андрей.