"Хуже Мюнхена". Реакция европейских политиков на заявления Трампа о переговорах с Путиным

„Мы готовы увеличить нашу помощь Украине. Мы заявляем о поддержке ее независимости, суверенитета и территориальной целостности перед лицом военной агрессии России. Наша общая цель — продолжать поддерживать Украину до достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного мира“, — говорится в заявлении министров иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании, а также руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств Евросоюза.

В то самое время, когда Трамп в Вашингтоне рассказывал о своем разговоре с Путиным, главы МИД ведущих стран Европы обсуждали войну на встрече в Париже. В итоговом заявлении они заверили, что их страны готовы увеличить помощь Украине и поддерживают ее территориальную целостность.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя заявления Трампа, отдельно подчеркнула, что сепаратных переговоров, по ее мнению, вести нельзя.

„Независимость и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению. Нашим приоритетом сейчас должно быть усиление Украины и предоставление действенных гарантий безопасности. Европа должна играть центральную роль в любых переговорах“, — так резюмировала итоги парижской встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Участники совещания подчеркнули, что, с их точки зрения, Европа обязательно должна участвовать в мирных переговорах, и что они намерены обсудить это с американскими союзниками.

„Мир может быть достигнут только совместными усилиями. То есть, с Украиной и с европейцами. Чтобы в Европу вернулся мир, мы должны идти по этому пути вместе“, — сказала Бербон изданию Politico.

В этом же духе высказался и премьер-министр Польши Дональд Туск.

„Мы все хотим только мира. СПРАВЕДЛИВОГО МИРА. Украина, Европа и США должны работать над этим вместе. ВМЕСТЕ“, — написал Туск в сети Х.

Бывший премьер-министр Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт сравнил заявления Трампа и Хегсета с действиями европейских лидеров на переговорах с Гитлером в Мюнхене в 1938 году — причем сравнил не в пользу Трампа.