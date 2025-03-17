Хуситы заявили об атаке на авианосец США в Красном море

Радикальная исламистская военизированная группировка хуситов в Йемене заявила о проведенной ее боевиками воздушной атаке на группу военных кораблей США, находящихся в Красном море. Атаке в воскресенье, 16 марта, подвергся американский авианосец USS Harry S. Truman и сопровождавшие его военные корабли, пишет агентство AFP со ссылкой на заявление представителя военного крыла хуситов Яхья Сариа.
Для атаки были использованы 18 ракет и один беспилотник, уверяют хуситы. При этом данные о том, были ли удары по судам успешными, в заявлении группировки не приводятся. Агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что американские самолеты сбили 11 беспилотников. Запущенная хуситами ракета взорвалась в воздухе и упала в территориальных водах Йемена.
До предполагаемого нападения на авианосец хуситы не вели боевых действий в регионе с 19 января, когда в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились Израиль и террористическая группировка ХАМАС отмечает AFP. Однако 11 марта они пригрозили новыми атаками на израильские суда, поскольку Израиль прекратил пропускать гуманитарную помощь в сектор Газа.
Трамп пообещал обрушить на хуситов „ад“
Предполагаемые удары хуситов по американским военным кораблям стали ответом на обстрелы позиций группировки, которые США начали в ночь на 16 марта. К вечеру подконтрольный хуситам Минздрав заявил, что в результате обстрелов с судов, находящихся в Красном море, погибли как минимум 53 человека, включая пять женщин и двух детей, а также ранены 98 человек. Белый дом при этом утверждает, что в ходе атак был убит ряд высокопоставленных членов группировки.
Хуситы пригрозили США не только ответными атаками на военные корабли, но и нападениями на американские коммерческие суда, которые проходят через Красное море и Аденский залив. „Если американская агрессия против нашей страны продолжится, мы перейдем к дополнительным вариантам эскалации“, - цитирует AFP обращение лидера хуситов Абдул-Малика Аль-Хуси к группировке.
Атаки по хуситам со стороны США были произведены по приказу Дональда Трампа - президент США сам анонсировал их 15 марта в публикации в своей соцсети Truth Social. По словам Трампа, хуситы „ведут непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников“, а их действия обошлись экономике страны в миллиарды долларов.
Трамп пообещал „использовать подавляющую смертоносную силу“, пока США не достигнут своей цели“ - ею, судя по тексту публикации, является „защита американских судоходных, воздушных и военно-морских активов и восстановление свободы навигации“. Если атаки хуситов не прекратятся, на группировку „обрушится ад, какого вы еще не видели“, пригрозил американский президент.
Обстрелы позиций хуситов со стороны США продолжились вечером 16 марта. В то же время Организация Объединенных Наций призвала обе стороны прекратить „всю военную деятельность“.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. ХАМАС совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 тысяч палестинцев и еще более 110 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
Ряд исламистских группировок на Ближнем Востоке поддержал действия ХАМАС. Среди них были йеменские хуситы - в ответ на ввод войск ЦАХАЛ в сектор Газа они начали атаковать и захватывать коммерческие суда, проходящие через Аденский залив и Красное море. В дальнейшем группировка начала обмен воздушными ударами с военными кораблями США.
В январе Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, в рамках которого в обмен на освобождение части заложников была согласована передача почти 2 тысяч заключенных палестинцев. Первый этап завершился 1 марта, но стороны пока не договорились о продлении соглашения. Израиль на фоне этого прекратил пропускать гуманитарную помощь и поставки электричества в сектор Газа. Группировка же пообещала в ответ, что „любая эскалация агрессии“ Израиля против палестинцев приведет к убийству части заложников.