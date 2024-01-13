Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью

Йеменские хуситы по ошибке нанесли ракетный удар по танкеру под флагом Панамы, перевозившему российскую нефть. Об этом пишет в субботу, 13 января, агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами безопасности морских перевозок.

Информационный центр морских торговых операций Великобритании сообщил, что получил от капитана танкера уведомление о падении ракеты примерно в 400-500 метров от судна, находившегося в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

"Это был уже второй танкер с российской нефтью, который по ошибке атаковали хуситы", - цитирует Reuters сообщение Ambrey. Где и когда произошел первый инцидент, агентство не уточняет.