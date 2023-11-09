HonestReporting: публикации фото нападения ХАМАС вызывают вопросы

Снимки, на которых запечатлены действия радикальной палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, были опубликованы в Associated Press, Reuters, New York Times и CNN.

В частности, фотографы сняли горящие израильские танки, членов ХАМАС в израильских кибуцах, похищенных израильтян и тело израильского военного. HonestReporting задаётся вопросом, знали ли фотографы о готовящемся нападении или оказались на границе ранним утром случайно. Также организация отмечает, что некоторые из них, по всей вероятности, нарушили границу между Израилем и сектором Газа.

Среди авторов снимков из Израиля, которые позже будут опубликованы в Associated Press и CNN, есть один, который в день нападения ХАМАС опубликовал в соцсети X селфи перед израильским танком с подписью на арабском "Прямая трансляция из поселений сектора Газа". Кроме того, HonestReporting опубликовал селфи этого же журналиста с лидером ХАМАС, который целует его в щёку.