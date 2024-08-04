2024.08.04 09:30

„Хезболлах“ обстреляла север Израиля из „Катюш“

 
Deutsche welle
Izraelio ir Libano konfliktas
Izraelio ir Libano konfliktas
ФОТО: DPA / Scanpix

Около 50 ракет были выпущены по северу Израиля из Ливана после убийства командира „Хезболлах“ на юге Ливана.

Радикальное ливанское шиитское движение „Хезболлах“ в ночь на воскресенье, 4 августа, обстреляло город Бейт-Хилель на севере Израиля. По данным ливанских служб безопасности, исламисты выпустили по городу около 50 ракет РЗСО „Катюша“, передает агентство dpa.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила сообщения об атаке, однако не привела данных о ее последствиях. По данным израильских СМИ, запущенные ракеты были перехвачены системой ПВО „Железный купол“.

Силы ЦАХАЛ убили командира „Хезболлах“ на юге Ливана

Новое нападение на Израиль стало ответом исламистов на обстрел поселений Кфаркелла и Дейр-Сириан на юге Ливана, утверждает „Хезболлах“ в своем заявлении. 3 августа ЦАХАЛ сообщил об атаке на объекты в регионе - по данным израильских военных, целями в Кфаркелле стали военные сооружения исламистов и объекты их инфраструктуры, а под Дейр-Сирианом в ходе атаки ВВС был уничтожен один из командующих так называемого Южного фронта „Хезболлах“ Али Абд Али.

В этот же день посольство США в Бейруте призвало американцев „составить кризисный план“ и как можно скорее покинуть Ливан на фоне эскалации конфликта в регионе. Подобные предупреждения выпустили Великобритания, Франция, Германия и Канада. Кроме того, рейсы в Израиль стали отменять различные авиакомпании.

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