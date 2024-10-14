"Хезболла" атаковала дронами израильскую базу, погибли четыре солдата

По данным Армии обороны Израиля, семь военнослужащих получили тяжелые ранения в результате атаки на базу, которая находится в населенном пункте Биньямина-Гиват-Ада к югу от Хайфы.
Медицинская служба Маген Давид Адом (MDA) ранее сообщала, что в результате атаки пострадал 61 человек. 37 были доставлены в различные больницы на машинах скорой помощи и вертолетах.
Ответственность за нападение взяла на себя ливанская „Хезболла“. Как сообщила пресс-служба группировки, удар был нанесен в ответ на израильские атаки на юге Ливана и в Бейруте в четверг.
По утверждениям группировки, базу атаковал „рой беспилотников“.
Судя по кадрам с места событий, в момент удара военнослужащие находились в столовой. На снимках, которые распространяются в соцсетях, изображена пустая столовая с дырой в крыше.
Как пишет Times of Israel со ссылкой на данные предварительного расследования, „Хезболла“ запустила два беспилотника Mirsad со стороны Средиземного моря.
По данным израильского исследовательского центра Alma Research, они имеют „120-километровый радиус поражения, максимальную скорость 370 км/ч, способны нести до 40 кг взрывчатки и летать на высоте до 3 км“.
Как сообщает издание, оба беспилотника были отслежены израильскими радарами, и один был сбит у побережья к северу от Хайфы, однако второй дрон пропал с радаров, вероятно из-за того, что летел очень близко к земле.
„Хезболла“ в своем заявлении пригрозила новыми нападениями, если военная операция Израиля на юге Ливана продолжится.
„Мы обещаем врагу, что-то, что произошло сегодня к югу от Хайфы, ничто по сравнению с тем, что его ждет, если он решит продолжить агрессию против нашего благородного народа“, — говорится в сообщении.