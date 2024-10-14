"Хезболла" атаковала дронами израильскую базу, погибли четыре солдата

Судя по кадрам с места событий, в момент удара военнослужащие находились в столовой. На снимках, которые распространяются в соцсетях, изображена пустая столовая с дырой в крыше.

Ответственность за нападение взяла на себя ливанская „Хезболла“. Как сообщила пресс-служба группировки, удар был нанесен в ответ на израильские атаки на юге Ливана и в Бейруте в четверг.

Медицинская служба Маген Давид Адом (MDA) ранее сообщала, что в результате атаки пострадал 61 человек. 37 были доставлены в различные больницы на машинах скорой помощи и вертолетах.

По данным Армии обороны Израиля, семь военнослужащих получили тяжелые ранения в результате атаки на базу, которая находится в населенном пункте Биньямина-Гиват-Ада к югу от Хайфы.

Как пишет Times of Israel со ссылкой на данные предварительного расследования, „Хезболла“ запустила два беспилотника Mirsad со стороны Средиземного моря.

По данным израильского исследовательского центра Alma Research, они имеют „120-километровый радиус поражения, максимальную скорость 370 км/ч, способны нести до 40 кг взрывчатки и летать на высоте до 3 км“.

Как сообщает издание, оба беспилотника были отслежены израильскими радарами, и один был сбит у побережья к северу от Хайфы, однако второй дрон пропал с радаров, вероятно из-за того, что летел очень близко к земле.

„Хезболла“ в своем заявлении пригрозила новыми нападениями, если военная операция Израиля на юге Ливана продолжится.