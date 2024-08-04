Харрис: Трамп хочет дебатов в безопасном для себя месте

Ранее в тот же день экс-президент США заявил, что его дебаты с Камалой Харрис пройдут 4 сентября при содействии консервативного телеканала. Команда Харрис, однако, не подтверждала согласия на мероприятие.

„Интересно, как из „в любое время в любом месте“ получается „в определенное время в определенном безопасном месте“, - прокомментировала Харрис запись с предложением Трампа о проведении дебатов на Fox News.

Предложение Дональда Трампа провести дебаты на телеканале Fox News 4 сентября - это попытка устроить дискуссию в „безопасном месте“ для республиканца, считает его соперница, вице-президент США Камала Харрис. Экс-глава Белого дома при этом ранее согласился на совершенно другую дату и место для встречи, отметила кандидатка в президенты от демократов на своей страничке в соцсети X в субботу, 3 августа.

Трамп поменял дату и место дебатов с Харрис

Как отметила в своем твите Харрис, ранее Трамп согласился на совершенно другое место и время дебатов - они должны были пройти 10 сентября на телеканале ABC. Договоренность об этом была достигнута, еще когда соперником Трампа был снявший свою кандидатуру с предстоящих выборов действующий президент США Джо Байден.

При этом именно выходом Байдена из президентской гонки Трамп обосновал решение изменить место проведения словесного поединка. По его словам, дебаты на ABC „были отменены ввиду того, что Байден больше не участвует“ - хотя ни телеканал, ни штаб Харрис не делали подобных заявлений.