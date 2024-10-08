Харрис отвергла идею встречи с Путиным без участия Украины

Отвечая на вопрос, встретилась бы она с Путиным, чтобы найти решение для урегулирования войны в Украине, Харрис ответила: „Не в двустороннем порядке, без Украины“. „ Украина должна иметь право голоса в вопросе будущего Украины“, - подчеркнула политик. Ранее администрация президента США Джо Байдена отвергла возможность любых переговоров с российским лидером.

Харрис также раскритиковала политику своего оппонента Дональда Трампа в отношении Украины, назвав ее „капитуляцией“ перед российским наступлением, начавшимся в феврале 2022 года. „Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве“, - повторила Харрис свое нашумевшее высказывание, имея в виду слова Трампа о том, что он может закончить войну в первый же день своего пребывания в Белом доме.