Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена

Вице-президент США Камала Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе , проведенном агентством Reuters вместе с компанией Ipsos. Харрис поддержали 44 процента респондентов, а Трампа - 42 процента. Исследование проводилось после того, как действующий глава государства Джо Байден объявил, что отказывается от борьбы за переизбрание. Результаты опроса были опубликованы во вторник, 23 июля.

56 процентов участников опроса согласились с тем, что у 59-летней Харрис „острый ум“, и что она способна „справляться с вызовами“. Про 78-летнего Трампа так думают только 49 процентов. Результат 81-летнего Байдена составлял 22 процента.