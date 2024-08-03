Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения на выборах

Вице-президент США Камала Харрис в ходе онлайн-голосования делегатов Демократической партии получила достаточную поддержку для официального выдвижения в качестве кандидата этой партии на президентских выборах в ноябре текущего года. Об этом вечером в пятницу, 2 августа, объявил председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон, отметив, что результаты пока не являются официальными.

Действующий президент США Джо Байден приветствовал такое развитие событий. „Одним из лучших решений, принятых мною, было выбрать Камалу Харрис вице-президентом. Теперь она будет кандидатом от нашей партии, и я не мог бы испытывать еще больше гордости“, - написал он в соцсети Facebook.