Харьковскую область атаковали 10 дронов-камикадзе

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщается, что в ночь на пятницу российская армия запустила по Украине 38 беспилотников и одну авиационную крылатую ракету Х-59. Как утверждают украинские военные, были сбиты 24 дрона-камикадзе и одна ракета.

Информация относительно последствий этой атаки сейчас уточняется, говорится в сводке.

Полиция Харьковской области сообщила, что десять российских дронов атаковали гражданскую инфраструктуру региона.

Мэр Харькова и глава областной администрации писали о двух попаданиях. Повреждены частные дома, учебное заведение и автомобили, загорелась станция техобслуживания.

Информации о пострадавших пока нет.

Запущенные Россией беспилотники-камикадзе долетели до Львовской области на самом западе Украины. Оттуда поступали сообщения о взрывах.