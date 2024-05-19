Харьковские власти сообщили о погибших и раненых после обстрела

Глава общины Александр Гололобов сообщил, что удар пришёлся по месту, где отдыхали жители. Все пострадавшие, по словам чиновника, гражданские лица.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух взрывах в городе. Подробностей Терехов не привёл.
В Харьковской области российские войска ведут наступление. Минобороны России отчитывалось о взятии под контроль нескольких населённых пунктов.
Из нескольких районов Харьковской области идёт эвакуация населения. По последним данным, с начала российского наступления свои дома покинули больше 10 тысяч человек.
Как отмечает в ежедневном обзоре американский Институт изучения войны, в последнее время российские войска активизировали усилия по захвату важного в оперативном отношении города Часов Яр. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 18 мая сообщил, что ВСУ удалось отразить штурм города.
Вместе с тем, российские войска, вероятно, готовятся ко второй фазе своей наступательной операции на севере Харьковской области, которую, по-видимому, они собираются начать после захвата Волчанска, отмечают аналитики института.
По мнению аналитиков, взятие Волчанска позволило бы армии России рассмотреть несколько вариантов дальнейших действий, в том числе попытаться выйти в тыл украинской группировке, обороняющейся в Купянском районе.