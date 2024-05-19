2024.05.19 13:41

Харьковские власти сообщили о погибших и раненых после обстрела

 
Радио Свобода
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Пять человек погибли, не менее 15 получили ранения при обстреле со стороны России 19 мая Малоданиловской общины в Харьковском районе. Об этом заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, среди пострадавших – фельдшер скорой помощи.

Глава общины Александр Гололобов сообщил, что удар пришёлся по месту, где отдыхали жители. Все пострадавшие, по словам чиновника, гражданские лица.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух взрывах в городе. Подробностей Терехов не привёл.

В Харьковской области российские войска ведут наступление. Минобороны России отчитывалось о взятии под контроль нескольких населённых пунктов.

Из нескольких районов Харьковской области идёт эвакуация населения. По последним данным, с начала российского наступления свои дома покинули больше 10 тысяч человек.

Как отмечает в ежедневном обзоре американский Институт изучения войны, в последнее время российские войска активизировали усилия по захвату важного в оперативном отношении города Часов Яр. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 18 мая сообщил, что ВСУ удалось отразить штурм города.

Вместе с тем, российские войска, вероятно, готовятся ко второй фазе своей наступательной операции на севере Харьковской области, которую, по-видимому, они собираются начать после захвата Волчанска, отмечают аналитики института.

По мнению аналитиков, взятие Волчанска позволило бы армии России рассмотреть несколько вариантов дальнейших действий, в том числе попытаться выйти в тыл украинской группировке, обороняющейся в Купянском районе.

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Радио Свобода
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