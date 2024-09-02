Харьков вновь подвергся обстрелу российской армии

Харьков вновь попал под обстрел со стороны российских вооруженных сил. Об этом в ночь на понедельник, 2 сентября, сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своих Telegram-каналах.
По словам политиков, один из дронов типа Shahed попал в частный жилой дом в Киевском районе города. Пострадала 66-летняя женщина, написал Синегубов.
Попадание второго беспилотника зафиксировано в Слободском районе „вблизи образовательного учреждения“. Также повреждены объекты „другой гражданской инфраструктуры“. По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал.
Уже под утро российские войска нанесли удары по Индустриальному району Харькова, сообщил глава областной администрации.
Накануне, в воскресенье, 1 сентября, российская армия нанесла по Харькову в общей сложности „около 10 ударов“. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в результате атаки на город число пострадавших составило почти 50 человек.
Российская армия атаковала Сумы
1 сентября российские войска также атаковали украинский город Сумы. Об этом рассказали в своих Telegram-каналах областная военная администрация (ОВА) и прокуратура Сумской области.
Один из ударов ВС РФ пришелся по учебному заведению, в котором расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. Его здание находится в жилом микрорайоне города. Как сообщают СМИ, в результате атаки есть пострадавшие. Всего на территории Сум 1 сентября было зафиксировано три взрыва.
Прокуратура Сумской области, в свою очередь, написала, что армия России атаковала тремя управляемыми авиабомбами промышленное здание. „В частности (пострадало - Ред.) производственное и складское помещение, административное здание и три транспортных средства. Ранена работница предприятия. Кроме того, в результате удара был „поврежден цех одного из местных заводов“.