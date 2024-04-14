Харьков атаковали дроны-камикадзе, были сбиты 10 беспилотников

Об этом сообщается со ссылкой на главу региональной военной администрации Олега Синегубова и командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Как отмечают местные власти, целью российской армии была критическая инфраструктура. Ночью в Харькове звучали взрывы. В части города были отключения электричества.

Пуски осуществлялись из Курской области. Также российские военные выпустили четыре зенитных ракеты С-300/С-400 из оккупированной части Донецкой области, передаёт РБК-Украина.