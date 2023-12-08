Хантер Байден и налоги: против сына президента США возбудили второе уголовное дело

Прокуроры утверждают, что Хантер Байден вместо этого тратил свои деньги на «наркотики, эскорт и подруг, роскошные отели и аренду недвижимости, шикарные автомобили, одежду и другие предметы личного характера».

Федеральные прокуроры утверждают, что Хантер Байден «потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы оплатить свои налоговые счета».

53-летний сын президента Джо Байдена не признал себя виновным по делу об оружии.

В сентябре Хантеру Байдену было предъявлено обвинение в хранении огнестрельного оружия в штате Делавэр.

Девять обвинений включают неуплату налогов, ложную налоговую декларацию и уклонение от уплаты налогов.

В обвинительном заключении утверждается, что Хантер Байден «участвовал в четырехлетней схеме, чтобы не платить как минимум 1,4 миллиона долларов в виде федеральных налогов, которые он задолжал за налоговые годы с 2016 по 2019».

В обвинительном заключении говорится, что сын президента «лично получил более 7 миллионов долларов совокупного дохода» в период с 2016 года по середину октября 2020 года, но «умышленно не уплатил вовремя налоги за 2016, 2017, 2018 и 2019 годы, несмотря имевшиеся средства для уплаты части или всей суммы этих налогов».

Обвинительное заключение перечисляет, на что Хантер Байден потратил свои деньги.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2016 по 2019 год он заплатил более 188 тыс. долларов на «развлечения для взрослых» и за тот же период потратил более 683 тыс. долларов на «выплаты различным женщинам».

Хантер Байден «продолжал хорошо зарабатывать и бешено тратить в 2018 году», утверждают прокуроры.

По мере увеличения его доходов росли и его расходы, говорится в обвинительном заключении.

В 2018 году ответчик потратил более $1,8 млн, включая сотни тысяч долларов снятых наличных, около $383 тыс. на выплаты женщинам и $151 тыс. на одежду.