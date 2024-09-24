Handelsblatt: Киев сообщил Чехии и США о негодных снарядах

Часть артиллерийских снарядов, которые Украина получили от западных союзников, оказалась непригодной для использования. Боеприпасы взрывались не на расстоянии нескольких километров от установки, а всего лишь в 20-60 метрах от ее ствола после залпа. Об этом говорится в письме, которое украинское правительство направило Чехии, пишет немецкая деловая газета Handelsblatt в понедельник, 23 сентября, с указанием, что редакция имела возможность ознакомиться с этим обращением.