ХАМАС убил 148 иностранцев — израильские данные

Больше всего среди убитых и пропавших без вести — граждан США. По данным МИД Израиля, 19 обладателей американского паспорта были убиты и 20 числятся пропавшими без вести.

Госдепартамент США в воскресенье объявил, что 7 октября погибли не менее 30 граждан США, а пропавшими без вести числятся 13 человек — они, вероятно, взяты в заложники.