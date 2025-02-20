ХАМАС передал гробы с телами четырех погибших заложников. Среди жертв двое детей и их мать

Президент Израиля Ицхак Херцог попросил прощения. „От имени государства Израиль, я преклоняю свою голову и прошу прощения, — написал он в соцсети X. — Прощения за то, что не защитил вас в тот ужасный день. Прощения за то, что не вернул вас домой в целости и сохранности“.