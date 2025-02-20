ХАМАС передал гробы с телами четырех погибших заложников. Среди жертв двое детей и их мать

ХАМАС передал четыре гроба Красному Кресту. На каждом из черных гробов была небольшая фотография заложников. Автомобили Красного Креста, в свою очередь, передали гробы силам ЦАХАЛа на территории сектора Газа.
Получив тела, главный раввин израильской армии проведет короткую церемонию: он будет читать псалмы, а тела переместят в другие гробы, завернутые в израильские флаги.
Соратники заложников и их семей предложили общественности встать вдоль маршрута, по которому конвой провезет гробы — от границы сектора Газы до Яффы.
В Яффе Израиль проведет идентификацию тел. Этот процесс может занять до 48 часов.
ХАМАС выдает тела погибших впервые с начала войны в Газе, начавшейся после нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года.
Президент Израиля Ицхак Херцог попросил прощения. „От имени государства Израиль, я преклоняю свою голову и прошу прощения, — написал он в соцсети X. — Прощения за то, что не защитил вас в тот ужасный день. Прощения за то, что не вернул вас домой в целости и сохранности“.
Перед тем, как передать тела Красному Кресту, ХАМАС выпустил заявление, вновь сказав, что заложники погибли в результате израильского авиаудара. Группировка утверждает, что сделала „все возможное для того, чтобы защитить заложников“ и „сохранить их жизни“.
Израиль не подтверждал эти заявления. Министр здравоохранения Уриэль Буссо, передает Times of Israel, сказал, что в процессе идентификации тел планируется также установить причину смерти, если это будет возможным.
Семья Бибас
На момент похищения Кфиру Бибасу было всего около 10 месяцев. Его брату, Ариэлю, было 4 года. Семья Бибас была похищена кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года. Мальчики и их мать Шири Бибас погибли, будучи в заложниках (хотя Израиль пока официально не подтвердил их смерть).
35-летний отец семейства Ярден Бибас вышел на свободу 1 февраля.
Мальчики Бибас стали в Израиле символом нападения ХАМАС 7 октября. В кампании за освобождение заложников использовались оранжевые воздушные шары, символизирующие рыжеволосых мальчиков.
Одед Лифшиц
Еще один заложник, тело которого было передано Израилю, — это Одед Лифшиц, журналист и активист, которому было больше 80 лет на момент нападения ХАМАС.
Его жена Йохевед тоже была взята в заложники и вышла на свободу в конце октября 2023 года. Она рассказала, что „прошла через ад“.
Как рассказывала дочь Йохевед и Одеда Шэрон Лифшиц, ее отец активно занимался защитой прав палестинцев и „работал над достижением мира с нашими соседями“. Он был убежден, что „мы должны найти способ жить вместе [...] и очень упорно боролся против идеи оккупации, идеи вечной войны“.
В рамках первого этапа сделки Израиль и ХАМАС должны обменять 33 заложника на около 1900 палестинских заключенных. 19 человек уже были переданы Израилю. Восемь заложников, по данным обеих сторон, погибли.
Следующий — седьмой — обмен заложниками запланирован на субботу, 22 февраля. ХАМАС должен передать Израилю 6 человек.