2025.02.11 09:30

ХАМАС: Освобождение израильских заложников откладывается

 
Deutsche Welle
Gazos Ruožas
Gazos Ruožas
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС заявило, что на неопределенный срок - „до дальнейшего уведомления“ - откладывает обмен израильских заложников на палестинских заключенных в рамках соглашения о перемирии с Израилем, обвинив его в несоблюдении условий сделки. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщили агентства AFP и AP.

Очередное освобождение заложников было запланировано на 15 февраля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал действия ХАМАС „полным нарушением“ существующих договоренностей.

„Я дал указание ЦАХАЛ (военным) подготовиться на самом высоком уровне к любому возможному сценарию в Газе“, - привело заявление Каца агентство AFP.

Пять обменов

В рамках первого этапа соглашения о прекращении огня было проведено пять обменов заложниками и заключенными, напомнило агентство dpa.

Три израильских заложника были освобождены в минувшую субботу. Пробывшие в плену 491 день 56-летний Охад Бен Ами, 34-летний Ор Леви и 52-летний Эли Шараби вышли на свободу 8 февраля. После освобождения трех заложников автобус с 43 выпущенными из израильской тюрьмы Офер палестинскими заключенными прибыл на Западный берег реки Иордан.

Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 19 января.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 тысяч палестинцев и еще более 110 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение „Хезболлах“, признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. „Хезболлах“ регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.

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