ХАМАС: Освобождение израильских заложников откладывается

Очередное освобождение заложников было запланировано на 15 февраля.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал действия ХАМАС „полным нарушением“ существующих договоренностей.
„Я дал указание ЦАХАЛ (военным) подготовиться на самом высоком уровне к любому возможному сценарию в Газе“, - привело заявление Каца агентство AFP.
Пять обменов
В рамках первого этапа соглашения о прекращении огня было проведено пять обменов заложниками и заключенными, напомнило агентство dpa.
Три израильских заложника были освобождены в минувшую субботу. Пробывшие в плену 491 день 56-летний Охад Бен Ами, 34-летний Ор Леви и 52-летний Эли Шараби вышли на свободу 8 февраля. После освобождения трех заложников автобус с 43 выпущенными из израильской тюрьмы Офер палестинскими заключенными прибыл на Западный берег реки Иордан.
Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 19 января.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 тысяч палестинцев и еще более 110 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение „Хезболлах“, признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. „Хезболлах“ регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.