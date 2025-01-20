ХАМАС освободил трех израильтянок. Кто они?

Информационное агентство AFP получило следующее заявление от высокопоставленного представителя ХАМАС: „Три женщины-заложницы были официально переданы представителям Красного Креста на площади Ас-Сарайя в районе Аль-Римал на западе города Газа. Это произошло после того, как один из членов команды Красного Креста встретился с ними и убедился в их благополучии“.
Согласно заявлению ЦАХАЛ, заложниц в сопровождении элитного подразделения ЦАХАЛ и службы безопасности „Шин Бет“ доставили в Израиль.
В сообщении ЦАХАЛ говорится, что три освобожденные заложницы прибыли на базу „Реим“ на юге Израиля, „где они воссоединятся со своими матерями“. В заявлении говорится, что три женщины проходят первичное медицинское обследование в сопровождении офицеров ЦАХАЛ.
24-летняя Роми Гонен, 31-летняя Штейнбрехер и 28-летняя Эмили Дамари были в числе захваченных боевиками ХАМАС на фестивале Supernova во время нападения 7 октября 2023 года.
Их освобождение — часть первого этапа сделки между Израилем и ХАМАС. Задержка с получением Израилем трех имен, которую ХАМАС объяснил „техническими причинами“, затянула прекращение огня почти на три часа.
Состояние заложниц оценивается как хорошее, пишут арабские СМИ.
Доктор Оснат Левцион-Корач из медицинского центра в окрестностях Тель-Авива говорит, что медики, готовящиеся встречать освобожденных женщин, „не знают, чего ожидать“, — они оценят, как долговременный недостаток еды и солнеченого света сказалося на их здоровье.
„Другое дело — последствия одиночества и психологического давления, — сказала она в интервью Би-би-си. — Мы хотим найти к ним подход, чтобы помочь им постепенно начать возвращаться к нормальной жизни“.
В обмен на освобождение заложниц Израиль выпустит из тюрем 90 палестинских заключенных.
Параллельно с освобождением заложниц в Газе, появились кадры прямой трансляции из тюрьмы „Офер“ на оккупированном Западном берегу. На них несколько автобусов Красного Креста въезжают на территорию тюрьмы, чтобы забрать палестинских заключенных.
В своем первом заявлении после освобождения заложников ХАМАС сообщил, что продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня.
Вооруженное крыло группировки, „Бригады Аль-Кассам“, заявило, что будет следовать графику обмена заложников на заключенных в течение первого шестинедельного этапа.
Однако в своем видеообращении пресс-секретарь „Бригад Аль-Кассам“ Абу Убайда предупредил, что любые возможные нарушения Израилем режима прекращения огня поставят под угрозу сделку и подвергнут риску жизни других заложников, все еще удерживаемых в Газе, и призвал посредников заставить Израиль соблюдать соглашение.
Роми Гонен
Роми приехала на фестиваль Supernova из Кфар-Верадима, на севере Израиля.
По рассказам ее родственников, она поехала на фестиваль, „чтобы заниматься любимым делом — танцами“, которым она училась 12 лет, выступала с сольными номерами и стала „потрясающим хореографом“.
Когда во время нападения ХАМАС раздался вой сирен, Роми позвонила родителям. Ее мама Мейрав до сих пор помнит выстрелы и крики на арабском языке.
Роми попала в засаду боевиков ХАМАС, когда пыталась сбежать с фестиваля.
В видеоролике, опубликованном на форуме семей заложников и пропавших без вести, ее назвали „девушкой с самой большой улыбкой и самым большим другом“.
Дорон Штейнбрехер
Дорон, 31-летняя ветеринарная медсестра, была похищена из кибуца Кфар-Аза во время нападения ХАМАС.
В мае прошлого года ее сестра Ямит Ашкенази написала эмоциональное письмо через Форум семей заложников и пропавших без вести, назвав ее „солнышком“.
„Надеюсь, ты чувствуешь, как мы тебя поддерживаем, — говорилось в письме. — Как мы боремся, чтобы тебя освободили. Люблю тебя, тоскую по тебе, с разбитым сердцем, но я все еще борюсь за тебя“.
В школе она изучала театр и кино, а также полюбила животных, в результате чего стала ветеринарной медсестрой.
В ноябре 2023 года Ямит рассказала Би-би-си о своей новой татуировке. Она гласила: „Как солнце, мы снова взойдем“, но некоторые солнечные лучи отсутствовали.
„Я их добавлю, когда она вернется домой“, — сказала сестра Дорон.
Эмили Дамари
У 28-летней Эмили двойное британско-израильское гражданство. Ее захватили в кибуце Кфар-Аза во время нападения 7 октября.
После того, как стало известно о том, что Эмили освободят в воскресенье, знакомый семьи сказал, что они пережили „мучительные 471 день, но особо мучительные последние 24 часа“.
„Мама Эмили просто хочет обнять ее поскорее. Ей до сих пор не верится, и она не поверит, пока не увидит дочь своими глазами“, — сказал знакомый семьи.