ХАМАС освободил трех израильтянок. Кто они?

В мае прошлого года ее сестра Ямит Ашкенази написала эмоциональное письмо через Форум семей заложников и пропавших без вести, назвав ее „солнышком“.

„Надеюсь, ты чувствуешь, как мы тебя поддерживаем, — говорилось в письме. — Как мы боремся, чтобы тебя освободили. Люблю тебя, тоскую по тебе, с разбитым сердцем, но я все еще борюсь за тебя“.