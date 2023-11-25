ХАМАС освободил первую группу израильских заложников

Ранее об освобождении группы заложников сообщила газета The Times of Israel. Они были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК). Вместе с ними на машинах скорой помощи они отправились на юг сектора Газа к контрольно-пропускному пункту Рафах. Позже представитель МККК сообщил, что заложники пересекли египетскую границу.

Среди заложников, освобожденных из сектора Газа , находятся несколько человек, которые, по словам их семей, также имеют немецкое гражданство. При этом они ссылаются на список с именами освобожденных, опубликованный в пятницу канцелярией премьер-министра Израиля Нетаньяху.

Группа израильских заложников, которая состоит из 13 женщин и детей, "прибыли на израильскую землю", сообщил вечером в пятницу, 24 ноября, представитель армии Израиля. По его данным, в настоящее время с ними общаются сотрудники спецслужб и армейского спецназа. До этого освобожденные прошли первичное медицинское обследование. По данным израильских СМИ , они пробудут под медицинским наблюдением как минимум двое суток.

Предполагается, что перемирие продлится четыре дня. За это время должны быть освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных женщин и несовершеннолетних. По данным телеканала CNN , заключенные из тюрем Израиля будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Освобожденные 13 израильских заложников - это первая партия пленных, которых ХАМАС должен отпустить в рамках достигнутого ранее соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа. Договоренность вступила в силу утром 24 ноября.

В свою очередь в МИД Катара заявили, что из сектора Газа освобождены 13 израильтян, 10 тайцев и один филиппинец, которых удерживал в заложниках ХАМАС. По данным ведомства, в ответ Израиль освободил 39 палестинцев (женщин и детей), находящихся в заключении. По данным израильских СМИ, вечером в пятницу они прошли через контрольно-пропускной пункт Бейтуния на Западном берегу реки Иордан.

Помимо прекращения огня условия сделки предполагают приостановку полетов израильской авиации на шесть часов в день над сектором Газа на четыре дня, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также 4 грузовиков с топливом.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.