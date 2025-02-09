ХАМАС освободил еще троих израильских заложников в обмен на 183 палестинских заключенных

Среди освобожденных заложников трое мужчин, 52-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви.
Шараби и Бен-Ами — из кибуца Беэри. В октябре 2023 года кибуц стал одной из целей террористов ХАМАС, там погибли больше 100 человек.
Ор Леви был захвачен во время фестиваля Nova на юге Израиля в день атаки 7 октября 2023 года. Вместе с ним на фестивале была его жена Эйнав. В тот день ее убили боевики.
Эли Шабари потерял значительную часть своей семьи: во время нападения террористы убили его жену и двоих дочерей. Вместе с ним в плен был взят его брат Йосси. Он погиб, его тело находится у ХАМАС.
Вместе с Охадом Бен-Ами в плену была его жена, Раз. Ее освободили в рамках недельного перемирия в ноябре 2023 года.
ХАМАС передал израильтян Красному Кресту в районе одиннадцати часов утра по местному времени в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Перед передачей боевики вывели заложников на трибуны. Они были одеты в коричневые брюки и рубашки, а в руках держали, судя по всему, свидетельства об освобождении. Все трое мужчин выглядели изможденно — они провели в плену 491 день.
Спустя час Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что заложники пересекли границу и попали на территорию Израиля. Их доставили в пункт приема на юге страны, где они смогли встретиться со своими семьями и с медицинским персоналом.
В интервью изданию Times of Israel Элла Бен-Ами, дочь освобожденного заложника Охада Бен-Ами, рассказала, что не узнала своего отца, когда его освободили.
„Я едва узнала его, — сказала она. — Мне потребовалась секунда, чтобы понять, что это папа <...>. Он вернулся на своих двоих. Он вернулся живым. Ему помахали рукой. Он сильный. Он выжил!“
Освобождение палестинцев
Со своей стороны Израиль освободил 183 заключенных палестинцев. По данным пресс-службы ХАМАС, 18 из них были приговорены к пожизненному заключению, 54 — к длительным срокам заключения, а 111 были арестованы в Газе после 7 октября 2023 года. Из освобожденных заключенных семь человек должны быть депортированы за границу.
По данным Комиссии по делам задержанных Палестинской администрации, из этой последней группы 42 человека проживают на Западном берегу, трое — в Восточном Иерусалиме и 27 — в секторе Газа.
Автобус с освобожденными из израильской тюрьмы „Офер“ палестинскими заключенными прибыл в город Рамалла на Западном берегу реки Иордан днем 8 февраля после передачи израильских заложников. По данным палестинского общества Красного Полумесяца (ПОКП), подконтрольного ХАМАС, семь заключенных были доставлены в больницу.
Как позже сообщили в управлении тюрем Израиля, заключенные, освобожденные из тюрьмы „Офер“, были отпущены в район Иудеи и Самарии в Восточном Иерусалиме. Те, кто покинул тюрьму „Кциот“, были доставлены в Керем-Шалом, кибуц у границ Израиля, Египта и Газы.
Перемирие, объявленное 15 января, вступило в силу через несколько дней, 19 января. С тех пор было проведено пять раундов освобождения израильских заложников. На свободу также вышли больше 550 заключенных палестинцев.
В настоящее время соглашение о прекращении огня находится на первом этапе, в ходе которого должны быть освобождены 33 заложника. Затем стороны должны приступить к обсуждению долгосрочного прекращения войны.
Несмотря на то, что стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении условий соглашения, перемирие пока сохраняется.