ХАМАС освободил еще троих израильских заложников в обмен на 183 палестинских заключенных

Среди освобожденных заложников трое мужчин, 52-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви.

Шараби и Бен-Ами — из кибуца Беэри. В октябре 2023 года кибуц стал одной из целей террористов ХАМАС, там погибли больше 100 человек.

Ор Леви был захвачен во время фестиваля Nova на юге Израиля в день атаки 7 октября 2023 года. Вместе с ним на фестивале была его жена Эйнав. В тот день ее убили боевики.



Эли Шабари потерял значительную часть своей семьи: во время нападения террористы убили его жену и двоих дочерей. Вместе с ним в плен был взят его брат Йосси. Он погиб, его тело находится у ХАМАС.