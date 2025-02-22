ХАМАС освободил еще пятерых израильских заложников из шести

Боевики террористической группировки ХАМАС в субботу, 22 февраля, освободили сначала двух, а затем еще троих израильских заложников. Их передали представителям Красного Креста всекторе Газа . Израильские военные подтвердили, что освобожденные были доставлены в Израиль.
Несмотря на дождь и грязь, на церемонию передачи первой группы заложников в Рафахе собрались десятки человек, в том числе дети и подростки. В отличие от первых обменов, они стояли в стороне и не обступали заложников. Тех вывели на сцену, после чего отпустили.
Первыми были освобождены Таль Шохам (40 лет), у которого двойное гражданство Израиля и Австрии, а также Авера Менгисту (39 лет). Шохам попал в плен 7 октября 2023 года, последний удерживался там уже около 10 лет с тех пор, как сам ушел в сектор Газа при невыясненных обстоятельствах.
Позднее днем ХАМАС выпустил на свободу еще троих израильских заложников. Их передали Красному кресту в лагере беженцев Нусейрат. Были освобождены израильтяне Элия Коэн (27 лет), Омер Шем Тов (22 года) и Омер Венкерт (23 года). Они попали в плен 7 октября 2023 года. Ожидается, что сегодня также будет освобожден израильский бедуин Хишам Аль-Сайед (36 лет). Он также в заложниках уже 10 лет.
Окончание первого этапа сделки Израиля с ХАМАС
Освобождение этой шестерки - последнее, предусмотренное первым этапом сделки о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В обмен Израиль согласился выпустить из тюрем 602 задержанных ранее палестинцев. Всего в рамках первого этапа, который продлится до 2 марта, должны быть освобождены 25 израильтян и отданы тела восьмерых. Власти Израиля ожидают получения еще четырех тел.
В субботу боевики ХАМАС заявили, что готовы перейти ко второй фазе соглашения и продолжить обмен заложников на заключенных, сообщает Reuters.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли около 47 тысяч палестинцев и еще более 110 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
В январе Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня, в рамках которого в обмен на освобождение части заложников было согласована передача почти 2 тысяч заключенных палестинцев.