ХАМАС освободил четырех израильских заложниц

Боевики ХАМАС утром в субботу, 25 января, передали Международному Комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц, которых террористическая группировка обязалась освободить в рамках соглашения о прекращении огня. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), освобожденные заложницы переданы силам ЦАХАЛ и израильской Службы общей безопасности (ШАБАК) в секторе Газа. Они возвращаются на территорию Израиля, где пройдут первоначальное медицинское обследование.
Имена заложниц, обнародованные ХАМАС накануне вечером: Лири Албаг, Карина Ариев, Даниэлла Гилбоа и Наама Леви. Все они - военнослужащие Армии обороны Израиля и были похищены во время штурма террористами базы наблюдения ЦАХАЛ в кибуце Нахаль-Оз 7 октября 2023 года. В плену ХАМАС они находились 477 дней.
Передача израильтянок представителям МККК проходила на центральной площади города Газа. Как пишет газета The Times of Israel, на площади собрались десятки боевиков ХАМАС и группировки „Исламский джихад“, а также жители города. Освобождаемых заложниц вывели на специально построенную сцену в окружении вооруженных боевиков. После этого женщин отвели в автомобили МККК, который передал их израильской стороне.
В качестве ответного шага Израиль освободит, по данным СМИ, около 200 палестинских заключенных. Как указывает агентство Reuters, 70 из них будут депортированы за пределы сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Остальные будут отправлены в Египет, Алжир, Катар и Турцию.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли не менее 46 876 палестинцев и еще 110 642 были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение „Хезболлах“, признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. „Хезболлах“ регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.