ХАМАС обнародовал новое видео с заложниками

Террористическая исламистская организация ХАМАС обнародовала новое видео, на котором запечатлены двое заложников, похищенных в октябре прошлого года, сообщает в воскресенье, 28 апреля, агентство AFP. В трехминутном ролике показаны 64-летний Кит Сигел и 46-летний Омри Миран. Судя по кадрам, оба говорили под давлением боевиков. Из контекста следует, что видео было снято недавно. Миран сказал, что находится в плену уже 202 дня, а Сигел упомянул праздник Песах. Оба мужчины призывают власти Израиля и общественность достичь соглашения об освобождении пленников. "Продолжайте протестовать, чтобы сейчас было достигнуто соглашение", - сказал один из заложников.