ХАМАС не предоставил доказательств, что Израиль нанес удар по больнице в Газе: "Ракета растворилась, как соль в воде"

 
The Insider
ФОТО: Stopkadras

Представители ХАМАС, утверждавшие, что от израильского удара по больнице в Газе погибли 500 человек, не смогли предоставить никаких доказательств, что к произошедшему действительно причастна армия Израиля. Как пишет New York Times, теперь ХАМАС заявляет, что не может найти боеприпас, взорвавшийся в этом районе, а также отказывается предоставить подробную информацию, подтверждающую подсчет жертв.

В частности, высокопоставленный представитель ХАМАС Гази Хамад, которого цитирует NYT, заявил, что от боеприпаса, попавшего на территорию больницы в городе Газа, «ничего не осталось»:

«Ракета растворилась, как соль в воде. Она испарилась. Ничего не осталось».
Другой представитель ХАМАС, Салама Маруф, глава правительственного управления СМИ, при этом заявляет: «Кто говорит, что мы обязаны предоставлять остатки каждой ракеты, которая убивает наших людей? В общем, вы можете прийти, изучить и убедиться на основании имеющихся у нас доказательств».

Израильские военные отрицают удар по больнице и утверждают, что это был неудачный пуск ракеты палестинской исламистской организацией «Исламский джихад». Армия обороны Израиля ранее публиковала кадры с беспилотника, на которых, как утверждается, показана территория больницы в секторе Газа до и после «пуска ракеты».

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The Insider
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