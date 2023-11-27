ХАМАС добивается выхода из израильских тюрем шести конкретных палестинок

Это могло стать одной из причин возникших разногласий между Израилем и ХАМАС в рамках обмена израильских заложников и палестинских заключенных.

Палестинская сторона заявляет, что из 38 палестинских женщин, арестованных до нападения боевиков на Израиль, отпущены пока 32.

Это не все палестинки, которые содержатся в израильских тюрьмах, но, по словам ХАМАС, именно эти шесть должны выйти на свободу, так как сидят дольше остальных.

ХАМАС призывает Израиль при освобождении палестинских заключенных применять именно этот принцип.

Одна из женщин, освобождения которой добивается ХАМАС, – 16-летняя Нафуз Хаммад из Восточного Иерусалима, которая два года назад зарезала израильтянку и на прошлой неделе была приговорена к 12 годам заключения.