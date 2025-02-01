ХАМАС 1 февраля освободил еще трех израильских заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС в субботу, 1 февраля, приступило к освобождению новой группы израильских заложников. В прямом телеэфире было показано, как 54-летнего Офера Кальдерона и 35-летнего Ярдена Бибаса передают представителям Красного Креста в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Армия Израиля сообщила, что Красный Крест проинформировал ее о передаче двух заложников, которых затем передали израильским военным. Чуть позже в порту города Газа израильской стороне через посредников Красного Креста был передан еще один освобожденный - 65-летний Кит Сигел.
Освобождение в рамках соглашения о перемирии
Находившиеся в заложниках израильтяне освобождены в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Израиль со своей стороны должен освободить 90 палестинских заключенных, включая девять человек, приговоренных к пожизненному заключению. Кроме того, по сообщениям израильских СМИ, возобновит работу важный пограничный переход Рафах между Египтом и Газой.
В ходе телетрансляции передачи пленников 1 февраля было видно, как Кальдерон и Бибас поочередно выходили на сцену и должны были помахать присутствующим. В отличие от предыдущего освобождения заложников, на этот раз больших толп не было.
Заложников, находившихся в плену у боевиков 484 дня, после освобождения должны доставить в израильский военный лагерь на юге страны, где они встретятся со своими семьями. Затем их отправят в больницы для обследования.
Судьба семьи Бибас потрясла весь мир
Похищение семьи Бибас, включая двух маленьких детей, один из которых младенец, вызвало широкий международный резонанс. В рамках первой фазы обмена было предусмотрено также освобождение матери и детей Бибас, которые имеют гражданство Израиля и ФРГ. Несмотря на то, что приоритет при обмене должны были получить женщины и дети, отец семейства был освобожден первым.
ХАМАС давно утверждает, что мать и двое детей семьи Бибас погибли при израильских бомбардировках. Однако Израиль, в отличие от других случаев, официально не подтвердил их гибель. Официальные источники выражают глубокую обеспокоенность их судьбой, а мировая общественность следит за развитием событий.
В секторе Газе остаются 79 заложников
Предыдущий этап освобождения заложников боевиками ХАМАС 30 января сопровождался хаотичными сценами. На кадрах было, к примеру, видно, как заложницу с гражданством Израиля и Германии вели через толпу вооруженные боевики в масках, в то время как палестинцы пытались сфотографировать ее на телефоны. Израильские власти заявили, что страны-посредники, способствовавшие заключению перемирия, должны позаботиться о том, чтобы подобные сцены впредь не повторялись. По данным израильских официальных лиц, посредники пообещали обеспечить в будущем безопасную передачу заложников.
После освобождения трех пленников 1 февраля в секторе Газа останутся еще 79 заложников. По сведениям Израиля, 35 из них уже мертвы. Ожидается, что следующие заложники будут освобождены в конце предстоящей недели.
Перемирие вступило в силу 19 января. На первом этапе предусмотрен обмен 33 заложников на 1 904 палестинских заключенных в течение шести недель. На данный момент освобождены 15 заложников - в течение двух предыдущих выходных и 30 января. ХАМАС заявил, что восемь из 33 заложников мертвы, но не уточнил их имен.