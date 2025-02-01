ХАМАС 1 февраля освободил еще трех израильских заложников

Находившиеся в заложниках израильтяне освобождены в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Израиль со своей стороны должен освободить 90 палестинских заключенных, включая девять человек, приговоренных к пожизненному заключению. Кроме того, по сообщениям израильских СМИ, возобновит работу важный пограничный переход Рафах между Египтом и Газой.

Армия Израиля сообщила, что Красный Крест проинформировал ее о передаче двух заложников, которых затем передали израильским военным. Чуть позже в порту города Газа израильской стороне через посредников Красного Креста был передан еще один освобожденный - 65-летний Кит Сигел.

Палестинское радикальное движение ХАМАС в субботу, 1 февраля, приступило к освобождению новой группы израильских заложников. В прямом телеэфире было показано, как 54-летнего Офера Кальдерона и 35-летнего Ярдена Бибаса передают представителям Красного Креста в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

В ходе телетрансляции передачи пленников 1 февраля было видно, как Кальдерон и Бибас поочередно выходили на сцену и должны были помахать присутствующим. В отличие от предыдущего освобождения заложников, на этот раз больших толп не было.

Заложников, находившихся в плену у боевиков 484 дня, после освобождения должны доставить в израильский военный лагерь на юге страны, где они встретятся со своими семьями. Затем их отправят в больницы для обследования.

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