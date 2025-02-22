Хакеры взломали криптобиржу Bybit и украли 1,5 млрд долларов

Биржа криптовалюты Bybit пострадала от хакерской атаки, сообщила сама компания в соцсети X в пятницу, 21 февраля. По данным агентства Reuters, в результате средства из одного холодного кошелька Ethereum на сумму в 1,5 млрд долларов США были переведены на неустановленный адрес.

Компания заверила, что другие кошельки не пострадали и средства ее клиентов остаются защищенными, поскольку, даже если украденное вернуть не удастся, все потери будут компенсированы за счет страховки. „Прозрачность и безопасность остаются нашими основными приоритетами“, - говорится в заявлении Bybit.