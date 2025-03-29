H&M будет использовать цифровые клоны моделей в рекламе и социальных сетях

Шведский модный гигант, управляющий также брендами Market, Cos, Monki, &Other Stories и Weekday, имеет, по его собственной информации, более 4 тыс. магазинов на 75 рынках.

„Покойтесь с миром, все рабочие места на съемочных площадках, которые это отнимет“, — написала она.

Американская инфлюэнсерка Морган Риддл в своих сторис в инстаграме назвала этот шаг H&M „позорным“.

„Нам интересно исследовать, как можно представить нашу моду новыми креативными способами и использовать преимущества новых технологий, при этом оставаясь верными нашей приверженности личному стилю“, — говорится в заявлении главного креативного директора H&M Йоргена Андерссона.

В компании заявили, что планируют использовать ИИ-двойников моделей в некоторых публикациях в социальных сетях и маркетинге, если те дадут на это свое разрешение.

Водяные знаки и пометки

Об инициативе H&M первым написало отраслевое издание Business of Fashion.

Как заявили изданию в H&M, модели сохранят права на свои цифровые копии и их использование компанией и другими брендами для таких целей, как маркетинг.

Изображения, скорее всего, будут использоваться в социальных сетях с водяными знаками, которые будут ясно показывать, что контент создан с помощью искусственного интеллекта, добавили в компании.

Платформы, такие как Instagram и TikTok, требуют от пользователей раскрывать использование ИИ для создания реалистичного контента, и это маркируется, чтобы информировать аудиторию.