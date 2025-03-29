H&M будет использовать цифровые клоны моделей в рекламе и социальных сетях

В компании заявили, что планируют использовать ИИ-двойников моделей в некоторых публикациях в социальных сетях и маркетинге, если те дадут на это свое разрешение.
„Нам интересно исследовать, как можно представить нашу моду новыми креативными способами и использовать преимущества новых технологий, при этом оставаясь верными нашей приверженности личному стилю“, — говорится в заявлении главного креативного директора H&M Йоргена Андерссона.
Американская инфлюэнсерка Морган Риддл в своих сторис в инстаграме назвала этот шаг H&M „позорным“.
„Покойтесь с миром, все рабочие места на съемочных площадках, которые это отнимет“, — написала она.
Шведский модный гигант, управляющий также брендами Market, Cos, Monki, &Other Stories и Weekday, имеет, по его собственной информации, более 4 тыс. магазинов на 75 рынках.
Водяные знаки и пометки
Об инициативе H&M первым написало отраслевое издание Business of Fashion.
Как заявили изданию в H&M, модели сохранят права на свои цифровые копии и их использование компанией и другими брендами для таких целей, как маркетинг.
Изображения, скорее всего, будут использоваться в социальных сетях с водяными знаками, которые будут ясно показывать, что контент создан с помощью искусственного интеллекта, добавили в компании.
Платформы, такие как Instagram и TikTok, требуют от пользователей раскрывать использование ИИ для создания реалистичного контента, и это маркируется, чтобы информировать аудиторию.
H&M также сообщила, что модели будут получать компенсацию за использование своих цифровых двойников по аналогии с их действующими соглашениями, по которым они получают оплату за использование своих изображений по тарифам, согласованным с их агентом.
Пол Флеминг, генеральный секретарь профсоюза Equity — который представляет моделей в Великобритании — заявил, что модели должны иметь полный контроль над своим образом и получать справедливую оплату за его использование, что является „критически важным“.
„Хотя мы поддерживаем бренды, которые, похоже, движутся в этом направлении, это должно быть подкреплено широким внедрением мер по защите прав работников в профсоюзных соглашениях и законодательстве, касающихся использования ИИ“, — сказал он Би-би-си.
Equity, как и многие другие профсоюзы, представляющие интересы работников креативной индустрии, ведет кампанию по защите их прав на фоне бурного роста количества контента и инициатив, созданных с помощью искусственного интеллекта в интернете.
„К сожалению, нынешняя ситуация практически не предусматривает такой защиты“, — добавил Флеминг, сославшись на массовое использование работ членов профсоюза большими технологическими компаниями и разработчиками ИИ без их согласия.
Модные компании, включая Hugo Boss и Levi Strauss & Co, также начали использовать генеративный ИИ для создания изображений своей продукции.
Деним-гигант Levi’s в 2023 году заявил, что начнет тестировать использование изображений моделей, созданных ИИ, как способ „увеличить разнообразие“.
После критики компания уточнила, что не будет сокращать количество фотосессий с участием реальных моделей.
Генеративный ИИ может создавать фотореалистичные изображения по простым текстовым запросам с высокой скоростью и низкими затратами.
Из-за этого его активно используют во многих отраслях и компаниях, чтобы удовлетворить спрос на такой контент, как, например, маркетинговые материалы.
Однако его использование модными и косметическими брендами вызвало негативную реакцию среди участников индустрии, опасающихся, что его широкое внедрение может привести к сокращению возможностей для трудоустройства.
Некоторые беспокоятся, что это может привести к сокращению работников, занятых на фотосессиях, включая фотографов, стилистов, визажистов и ассистентов-осветителей.
H&M сообщает, что работает над созданием цифровых двойников моделей со шведской технологической компанией Uncut.
Uncut на своем сайте сообщает, что „помогает крупным брендам попрощаться с устаревшими методами производства“ и делает создание контента „проще, умнее и доступнее“.
Некоторым моделям, однако, наличие „цифрового двойника“ может позволить брать больше работы и избегать изматывающих командировок.
„Она как я, только без джетлага“, — говорит модель Матильда Гварлиани на изображении, которым H&M поделилось с Business of Fashion.
Флеминг, однако, заявил Би-би-си, что модели по-прежнему „вынуждены подписывать несправедливые контракты, которые лишают их прав на обладание своими изображениями и справедливой компенсации“.
„Это отвратительное нарушение, ведь наши образы имеют важное личное значение для каждого из нас“, — добавил он.