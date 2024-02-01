ГУР Украины сообщило об уничтожении катера "Ивановец" ЧФ РФ

По сообщению украинской разведки, катер был подбит в ночь на 1 февраля спецподразделением Group 13 в Черном море возле берега Крыма в районе озера Донузлав. "В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением - "Ивановец" дал крен на корму и затонул", - говорится в сообщении ГУР.