ГУР: Морские дроны поразили корабль РФ "Сергей Котов"

Украинские морские беспилотники поразили в ночь на вторник, 5 марта, российский патрульный корабль "Сергей Котов". Информацию об этом, опубликованную ранее в СМИ, позднее подтвердило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По данным ведомства, в результате удара морскими дронами Magura V5 корабль Черноморского флота РФ, находившийся недалеко от Керченского пролива в территориальных водах Украины, получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Операция была проведена в сотрудничестве с ВМС ВСУ и при поддержке министерства цифровой трансформации Украины, говорится в сообщении. В ГУР отметили, что стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов США (около 60 млн евро).

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