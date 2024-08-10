ГУР МО Украины: В Крыму уничтожен российский катер „Тунец“

По утверждению Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, спецподразделение этого ведомства уничтожило в аннексированном Крыму с помощью ударного морского дрона Magura V5 скоростной катер проекта КС 701 „Тунец“. Как сообщило ГУР в Telegram в субботу, 10 августа, в ходе операции, проведенной в ночь на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское, повреждения также получили „еще три плавсредства захватчиков“, тип которых в настоящий момент устанавливается.