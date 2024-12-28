ГУР: Дроны могут атаковать цели в 2000 км от границы Украины

По его словам, взрывы на территории России на большом удалении от украинской границы происходят не просто так, однако в большинстве случаев Киев не подтверждает и не опровергает свою причастность к ним. Юсов подчеркнул, что все удары по территории России совершаются исключительно по военным объектам, связанным с армией или инфраструктурой, обеспечивающей ее финансирование, логистику или оборону.