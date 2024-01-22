Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки

Десантис так и не смог объяснить большинству сторонников Трампа, почему он представляет собой наилучшего кандидата в президенты, в то время как Хейли стала фаворитом среди умеренных республиканцев.

Выход Десантиса из гонки означает, что бывший посол США в ООН Никки Хейли остается последним республиканцем, у которого есть шанс – хотя и небольшой – помешать Трампу получить номинацию. Победитель в этой борьбе вступит в борьбу с президентом Джо Байденом , вероятным кандидатом от демократов, на всеобщих выборах в ноябре.

Многие считали его главным претендентом на республиканскую номинацию 2024 года и естественным наследником Трампа, благодаря его глубоко консервативным взглядам. В начале 2023 года он лидировал в нескольких опросах против Трампа.

В марте, когда в Нью-Йорке Трампу были предъявлены обвинения в сговоре с целью сокрытия денежных выплат порноактрисе, поддержка бывшего президента в опросах значительно выросла, так как многие республиканцы сплотились вокруг него. Значительное число республиканцев с доверием отнеслось к заявлениям Трампа о том, что сотрудники правоохранительных органов преследовали его, чтобы не допустить его возвращения к власти.

По мнению некоторых союзников Десантиса, губернатор Флориды слишком долго ждал, чтобы объявить о своей кандидатуре, сделав это только в мае, т.е. более чем через полгода после Трампа. Это сделало Десантиса уязвимым для нападок со стороны экс-президента.