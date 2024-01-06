ГСЧС: В Киеве обезврежена боевая часть сбитого "Кинжала" РФ

Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обезвредили в Шевченковском районе Киева боевую часть ракеты российского гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Об этом представители ГСЧС сообщили в пятницу, 5 января.

Ведомство опубликовало снимок мужчины в рабочей спецовке, стоящего на дне котлована рядом со снарядом. В службе подчеркнули, что работа с разными видами боеприпасов, ракетами и самодельными взрывными устройствами является обыденным делом для саперов ГСЧС.

Министерство обороны РФ не комментировало утверждения украинской стороны. Между тем пророссийские военные блогеры, в частности Юрий Подоляка, утверждают, что речь идет не о ракете комплекса "Кинжал", а об одной из старых ракет советской разработки - Х-22 или Х-31 - или их модификации.

ВСУ: Сбито уже 15 "Кинжалов"